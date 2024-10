A Pula sono 97 le persone positive al Covid-19. Il dato aggiornato è stato reso noto dalla sindaca Carla Medau.

Nelle ultime 24 ore si sono, infatti registrati altri 33 nuovi casi, per un totale, invece, di 25 persone guarite.

“I positivi ufficiali, da registri ATS, sono solo 20 – specifica la sindaca Medau -. Tutti gli altri sono stati conteggiati in quanto siamo stati contattati personalmente. Vi rinnovo l'invito a contattare me o il personale del Comune si vi trovate in stato di positività e a continuare ad essere estremamente prudenti, rispettando le regole fondamentali: la mascherina anche all’aperto, preferibilmente la FFP2; mantenere la distanza; disinfezione delle mani. I positivi stanno fortunatamente tutti bene, a tutti loro auguriamo una pronta ripresa. Vi auguro un buon inizio di settimana”.