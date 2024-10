Si sono svolte oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista in Pula, le esequie di Davide Martini, il giovane centauro di soli 24 anni, deceduto a seguito dello schianto avvenuto alcuni giorni prima tra la sua moto ed un pulman di linea.

Alla fine della messa, nella piazza antistante, la mamma, la sorella, i colleghi ed un folto gruppo degli amici più cari si sono stretti in un grande e simbolico abbraccio per porgere l'ultimo saluto a questo ragazzone, definito da molti "il gigante buono".

Lavorava presso un'importante azienda, la Blue Shark di Macchiareddu. Una società che spazia dal campo dell'edilizia, passando per il fotovoltaico e ormai leader anche nel campo della metalmeccanica industriale. Questo gentile ragazzone con la passione per il tennis, era ormai lanciato verso una brillante carriera nella società in cui operava, per la quale reperiva i materiali necessari alle attività quotidiane.

Una vita ed una carriera spezzate dunque, delle quali amici e colleghi non si racapezzano; forse nemmeno ancora del tutto consapevoli del vuoto lasciato da Daniele. Nemmeno il suo più fedele amico a quattro zampe, presente durante tutta la cerimonia per l'ultimo saluto, ha ancora fiutato il dolore che tale scomparsa scatenerà in chi quotidianamente le stava accanto.

La sorella Alessia che uscendo dalla chiesa ha accusato un malore, è stata soccorsa immediatamente dai sanitari presenti, coadiuvati dal maresciallo della locale stazione dei carabinieri che ha prontamente allontanato i presenti, permettendo alla giovane di respirare e riprendersi in pochi minuti.