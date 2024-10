Una folla di diverse centinaia di persone ha preso parte oggi, 8 gennaio, ai funerali di Alessandro Mantovani, il centauro 25enne di Pula morto nell'incidente di venerdì scorso lungo la Statale 195.

Il giovane, che lavorava come barista, è stato salutato per l'ultima volta da parenti, amici e compaesani in occasione del rito funebre celebrato dal parroco di Pula, don Marcello Loi.

La chiesa del paese non è riuscita a contenere i tanti che hanno voluto prendere parte ai funerali, molti sono rimasti fuori sul sagrato e sulla strada adiacente alla parrocchia.

Gli amici di Alessandro lo hanno salutato con alcuni messaggi prima della messa. Il parroco, nell'omelia, dopo aver ricordato la cordialità del giovane centauro, ha invitato gli amici ad prendere in eredità i sorrisi e i gesti d'amicizia del 25enne e donarli agli altri per conto suo.

All'uscita del feretro decine di palloncini bianchi e azzurri sono volati in cielo dal sagrato della chiesa salutando la partenza del carro funebre verso il cimitero.