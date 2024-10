La nave scuola a vela Caroly della Marina Militare sosterà nel porto di Porto Torres da sabato prossimo, 18 marzo, a lunedì 20, dove sarà ormeggiata alla banchina di Sud-Ovest del porto commerciale (adiacenze Moto-Traghetto per Asinara).

L'unità è impegnata nella "Campagna d'istruzione 2017" a favore degli allievi sergenti che hanno concluso il corso di formazione la scorsa settimana presso la Scuola Sottufficiali di La Maddalena.

Nave Caroly è stata varata nel 1948 presso il cantiere Baglietto di Varazze per volere della famiglia Preve e da questa è stata donata nel 1983 alla Marina Militare.

L'unità, oltre che in attività di addestramento a favore degli Allievi degli Istituti di formazione della Marina Militare, è impiegata in attività di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, per la diffusione dell'educazione marinara volta al rispetto e alla valorizzazione del mare e partecipa alle regate di vele d'epoca dei Circuiti AIVE (Associazione Italiana Vele d'Epoca).

La nave ripartirà il 20 marzo alla volta di La Maddalena e Olbia. Una palestra di vita e un naturale "contenitore" di tradizioni marinare da trasmettere agli allievi della scuola sottufficiali che fino al prossimo 8 aprile, potranno vivere la singolare esperienza a bordo.

La cittadinanza potrà visitare la nave scuola sabato dalle 15:00 alle 18:00 e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.