Domenica 16 luglio alle 10.30, in via Bacaredda (a lato della biblioteca comunale), a Perdasdefogu, si inaugura la mostra fotografica di Pietro Basoccu “Bisos”. Allestita all’aperto, l’esposizione offre al visitatore 28 foto di grandi dimensioni.

Scrive lo scrittore Giacomo Mameli nel testo in catalogo: “Se vivete in Sardegna, se siete turisti globetrotter, se da Monte Corongiu volate verso Selène di Lanusei e raggiungete le forre di Villagrande e poi, dopo Genna Antìne, vi fermate all'ingresso del paese, avrete vere sorprese. Vi ritroverete in un pianeta di fiabe, con rocce parlanti, con pietre-persone viventi...”.

Le immagini sono accompagnate dai testi di Giacomo Mameli e dello stesso autore. L’inaugurazione sarà preceduta dagli interventi del curatore della mostra e presidente dell’Associazione Su Palatu Fotografia Salvatore Ligios, dallo scrittore Giacomo Mameli e dal fotografo Pietro Basoccu.

La mostra è visitabile sino al 20 agosto ed è accompagnata dal catalogo edito dalla Soter editrice.