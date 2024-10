“In sardu iscrio, in sa limba imparada dae totu senza mastru in pizzinnia; in conca mia restadu non bi hada ne latina ne itala poesia, si in cussas limbas l'haere ìmpastada mi diant haer nadu chi no est mia. Coment'isco faeddo, eccola nada, però est cosa mia et non furada”.

Con questi versi il poeta pattadese Padre Luca Cubeddu (1748 – 1828) raccontava il suo legame viscerale con la lingua della propria terra, il sardo. Con quella lingua, con i suoni della sua identità, Padre Luca seppe comporre alcune delle pagine più raffinate ed intense della storia della poesia isolana.

A lui, sabato 27 maggio, sarà dedicato l’evento “Animu rebelle”, che si terrà in Piazza Crispi a Pattada a partire dalle ore 18:00.

L’Associazione Culturale S’Alvéschida organizzerà la manifestazione voluta e promossa da Lussorio Cambiganu e Angelo Carboni, scrittori e appassionati di poesia e cultura sarda.

Nell’affascinante cornice della piazza, abbracciata dalla graziosa facciata della Quattrocentesca chiesa di San Giovanni, un trionfo di musica e poesia con tanti ospiti che non hanno voluto perdere l’occasione di onorare e ricordare la figura dell’autore.

I ragazzi dell’Associazione S’Alvéschida, guidati da Carmela Arghittu, proporranno la commedia del Cubeddu Sa congiura iscoberta de sas bajanas madamizantes, un suggestivo spaccato della Pattada di fine ‘700, arricchito da pennellate ironiche e uno spirito di provocazione che si accompagna all’analisi acuta di usi e costumi del tempo.

Canteranno i versi del poeta il Tenore Sa Niera, il Tenore Santu Salvadore e il Coro Santa Rughe di Pattada e il Coro Incantos di Orune.

Discuteranno di Padre Luca Angelo Carboni, Bruno Sini, Lussorio Cambiganu e Francesco Casula che presenterà anche il suo libro Carlo Felice e i tiranni sabaudi.

Si esibiranno i cantadores a chiterra Gianni Denanni e Maria Teresa Pirrigheddu accompagnati alla chitarra da Antonio Marongiu, i poeti improvvisatori Bruno Agus e Nicola Farina, e Vincenzo Spiga in canto campidanese accompagnato dalle launeddas.

Interverranno Salvatore Palitta, presidente della Latteria sociale “La Concordia” di Pattada e Tonino Arcadu della Cantina Gostolai di Oliena sul tema “autenticità ed identità delle produzioni agricole in Sardegna”.

Verrà presentato il libro “Animu Rebelle” contenente la commedia e le poesie inedite dedicate al Cubeddu da parte di ventisei poeti contemporanei di ogni parte della Sardegna.

Inoltre verrà donato alla Biblioteca Comunale un busto in terracotta rappresentante Padre Luca e realizzato dallo scultore di Quartu Sant’Elena Antonio Ruggeri.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pattada e dalla Pro Loco Lerron, nasce dall’esigenza di avviare a Pattada un nuovo percorso culturale che favorisca la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio artistico e letterario del paese, a beneficio di quanti vorranno condividere con gli organizzatori altri significativi momenti di ricerca, studio e approfondimento.