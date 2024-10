Aumentano i contagi da coronavirus a Pattada. A darne notizia è il sindaco Angelo Sini con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.

"Mi segnalano altri quattro casi di positività in paese (due ufficiali in quanto i test sono stati effettuati presso strutture pubbliche, due in attesa di conferma in quanto il test è stato effettuato presso una struttura privata)".

"Sono in stretto contatto con l'igiene pubblica per concordare la linea di azione da seguire - spiega il primo cittadino -. La raccomandazione è la solita: prudenza e mascherine, ne va della salute di tutti".