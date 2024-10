Pattada in festa per la patrona Santa Sabina. Il Comitato Leva 1987 organizza dal 26 al 29 agosto i festeggiamenti in onore della Santa.

Un ricco calendario di eventi che prenderà il via sabato 26 agosto quando il tour estivo di Max Gazzè approderà nel centro del Monteacuto dove l'artista romano si esibirà al Campo Sportivo Malchittu in un concerto con ingresso libero. Gazzè riproporrà i pezzi più amati del suo repertorio da Una musica può fare a Il timido ubriaco passando per Il solito sesso e Sotto casa. Uno spettacolo imperdibile, unica data agostana nell'isola per uno dei nomi di punta del panorama musicale italiano.

Dopo il concerto musica e divertimento fino a tarda notte con l'Ichnusa Holi Color e la musica di Dj Thom-C e Jbk Dj.

Domenica 27 agosto, a partire dalle 7 del mattino, andrà in scena presso il lago Lerno la Gara di Pesca amatoriale Trofeo Santa Sabina. Alle 21.30, in piazza Italia, il tributo ai Nomadi della band Sesto Senso e a seguire le sonorità tradizionali proposte dagli A Ballare.

Il 28 agosto, ancora a partire dalle 21.30, le esilaranti imitazioni di Antonio Mezzancella direttamente dal programma televisivo Tu Si Que Vales e lo spettacolo della band Advantage.

Alle 8.30 del 29 agosto, poi, verranno consegnate ai cavalieri di Pattada le antiche e pregiate bandiere votive che accompagneranno in processione il simulacro della Santa. Alle 11, la Santa Messa nella parrocchia di Santa Sabina verrà celebrata da Mons. Giovanni Angelo Becciu, Sostituto alla Segreteria di Stato Vaticana.

Alle ore 17 attraverserà le vie del paese la sfilata con i costumi di Pattada, oltre cento cavalieri, i Mamuthones e Issohadores del gruppo Pro Loco di Mamoiada, i Boes e Merdules Bezzos di Ottana, i Mamuthones Antigos di Samugheo, l'Associazione Murales di Orgosolo, il Gruppo Folk Santa Maria 'e Turres di Galtellì, il Gruppo Folk Tradizioni e Balli di Bultei, il Gruppo Folk San Simmaco di Simaxis, il Gruppo Folk Sant'Elena di Tula. Il passaggio delle maschere e dei costumi sarà accompagnato dal commento in sardo e in italiano dell'Associazione Culturale S'Alvéschida.

Alle ore 22, in Piazza Italia, la rassegna folkloristica con l'esibizione dei gruppi folk e dei tenores Sa Niera e Padre Luca di Pattada, Murales di Orgosolo e San Gavino di Illorai.

Una grande festa, un'intensa esperienza sui percorsi della fede e della tradizione.