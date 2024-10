L'ombra del coronavirus aleggia su Pattada, dove i contagi sono in aumento e nelle ultime ore sono stati eseguiti circa duecento test. Il sindaco Angelo Sini scriveva ieri: "Il numero di positività in paese è in aumento. Purtroppo la Asl, vista l’esiguità del personale, non riesce ad aggiornarci, in maniera ufficiale, sull’evoluzione epidemiologica in tempi rapidi".

"Alcune persone risultate positive - spiega il primo cittadino - mi hanno avvisato immediatamente sulle loro condizioni e sono in isolamento. Altri, legittimamente, non hanno ritenuto opportuno avvisarmi, spero stiano seguendo i protocolli. Ve lo chiedo per favore, atteniamoci alle norme e limitiamo i danni. Speriamo che in tempi brevi la RAS pubblichi l’ordinanza per poter meglio valutare il da farsi a livello comunale".

"Ieri - aggiunge Sini questa mattina - sono stati eseguiti circa 200 test a varie fasce dei cittadini pattadesi. Siamo in attesa dell’esito per avere un quadro più preciso della situazione nel nostro comune".