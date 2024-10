Il Comune di Alghero ha deciso di conferire la “Fidelitat a l’Alguer” a Pasqual Scanu, studioso, scrittore, protagonista indiscusso dei rapporti culturali con la Catalogna, scomparso nel 1978.

L’onoreficenza viene attribuita dall’Amministrazione comunale alle personalità che si sono distinte maggiormente nell’ambito della valorizzazione della cultura, della lingua e delle tradizioni algheresi.

Come ha specificato l’Assessora alla Cultura, Gabriella Esposito, «La figura di Pasqual Scanu per la sua importanza nello sviluppo della cultura e della valorizzazione della lingua, per l’impegno profuso anche nelle relazioni con la Catalogna e con il resto della cultura catalana nel mondo, merita il giusto riconoscimento da parte dell’intera collettività».

Una figura, quella di Scanu, già ricordata nello scorso aprile dal Comune e dalla Fondazione Alghero con una serie di eventi “Pasqual Scanu, un poble, una vida” per celebrare i 110 anni dalla sua nascita. La cerimonia della consegna dell’onorificenza si terrà nel prossimo mese di Gennaio.