A Sarule, la Pasqua annuncia un altro evento particolarmente sentito dalla comunità. E' la festa di Santa Lucia, il prossimo martedì, 7 aprile. Sarà organizzata dalla Leva dei diciottenni, classe ’97. Giovani che, con passione e impegno, lavorano per un intero anno cercando, attraverso la programmazione di manifestazioni sportive e culturali, di ricavare i fondi necessari per questa festa tanto attesa dall’intero paese.

“Non è stato semplice organizzare il tutto perché le Leve sono sempre meno numerose – racconta Maria Luisa, una ragazza del comitato organizzatore - Sarule è un paesino, ci sono pochi giovani, ma alla fine, nonostante le difficoltà, siamo rimasti uniti e abbiamo messo in piedi un bel programma”.

Il primo appuntamento per la festa di Santa Lucia è fissato per la sera del giorno di Pasqua. Alle ore 22, in piazza Senatore Cheri, ci sarà lo spettacolo dei comici Pino e gli Anticorpi.

Martedì 7 aprile ci saranno, quindi, tutti i festeggiamenti in onore della Santa.

La giornata si aprirà con le celebrazioni religiose, alle ore 10. Ragazze e ragazzi della Leva indosseranno il costume tipico sarulese, mentre saranno questi ultimi a portare la statua di Santa Lucia durante la processione, che sarà preceduta dalla tradizionale sfilata dei cavalli e attraverserà le vie del paese.

Nel pomeriggio seguiranno gli appuntamenti civili. Alle ore 16 giochi gonfiabili in piazza Senatore Cheri e alle ore 22 serata folk dedicata alle tradizioni della nostra Isola, con canti, balli e musiche.

“Ringraziamo la Pro Loco con il suo presidente Antonello Vilia che ci ha aiutato nell’organizzazione della festa e il paese per il sostegno e la fiducia”, dicono in coro i ragazzi della Leva Chiara Porcu, Maria Luisa Floris, Luana Muscas ,Marco Nieddu, Marco Tanda e Danilo Vera.