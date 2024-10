A Palmas Arborea, nella giornata di oggi, è stato accertato un ulteriore caso di positività al Covid-19. Si va ad aggiungere ai sei comunicati ieri sera, e i due precedentemente riscontrati. A comunicarlo il sindaco Andrea Pisu Massa, sul suo profilo Facebook.

"Mi è appena giunta la notizia di un ulteriore caso di positività da Covid19 - riferisce il primo cittadino -. Pertanto il totale diventa di nove casi accertati; la persona era già in isolamento da giorni".

"Sto predisponendo un'ordinanza per l'obbligo di mascherina in tutti gli spazi all'aperto, giardini, parchi, attività e uffici pubblici per tutta la durata delle 24 ore".