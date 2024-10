Prenderà il via lunedì 21 maggio, la settima edizione di Primavera a Teatro”, evento del “Maggio Sassarese” dedicato agli appassionati di danza e coreografia che vedrà protagonisti migliori talenti dell’isola e uno straordinario performer internazionale come Salvo Lombardo.

Il palcoscenico sarà quello del Teatro Civico di Sassari, che ospiterà i quattro appuntamenti che si concluderanno l’8 giugno. L’iniziativa, promossa dall’associazione Estemporada e patrocinata dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Sassari, si avvale della direzione artistica della coreografa Livia Lepri. Simbolo della stagione 2018 è una bellissima illustrazione della primavera danzante coronata di fiori, realizzata a mano dal poliedrico Simone Sanna, artista di Aggius formatosi all’Accademia di Sassari e ora piuttosto rinomato.

Ad aprire le “Danze” sarà “Perseo e Medusa”, una produzione della compagnia cagliaritana Asmed Balletto di Sardegna, ideata da Senio Dattena (curatirce anche dei costumi e della regia, definita dagli autori come «una delle avventure più avventurose della mitologia greca e non solo. Sarà uno spettacolo curato nei minimi dettagli – assicurano gli organizzatori – capace di offrire momenti di spettacolarità mai fini a se stessi, coniugati con divertimento, emozioni e poesia, per esaltare i temi cruciali della giustizia e dell'amore e dell'eterna lotta tra il bene e il male».

Il 28 maggio, star della serata sarà Salvo Lombardo che affiancata dalla sua compagnia Chiasma, proporrà il suo nuovo spettacolo “Opacity#1”. Il giorno successivo, il coreografo terrà una conferenza all’Istituto Margherita di Castelvì, nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro che vede coinvolti nella manifestazione, ben 37 studenti.

I due appuntamenti di giugno vedranno protagonista la compagnia sassarese Danza Estemporada (sostenuta dall’assessorato regionale alla Cultura e dal Mibact) composta da Noemi Ravot, Marta Bullitta, Giulia Casu ed Elena Masia. Il primo, giovedì 7, ha come di “La bella e la bestia mentre il secondo, venerdì 8, “New generation”.Per abbonamenti e prevendite rivolgersi allo 079281129 o all’indirizzo di posta elettronica estemporada@yahoo.it.