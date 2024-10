Sono state settimane difficili per la città di Ozieri, alle prese con l'epidemia e numerosi contagi che hanno interessato la comunità e il territorio. Ma da diversi giorni il consueto bollettino fornito dal Comune racconta una situazione che va via via migliorando.

"Buone nuove - si legge stasera nel comunicato diffuso sul web -, escono dall'elenco dei positivi fornitoci, ormai quotidianamente, dal Servizio di Igiene e Prevenzione due nostre concittadine finalmente guarite ma soprattutto è sta dimessa dall'Ospedale di Sassari, l'unica donna di Ozieri ricoverata per Coronavirus. Auguri da parte di tutti noi per l'avvenuta guarigione alle tre donne sperando di poterli fare presto ai 4 uomini ancora ricoverati".

"Nonostante siano stati fatti molti più tamponi rispetto alle prime settimane - prosegue la nota pubblicata dal sindaco Marco Murgia - ormai siamo 13 giorni senza registrare nuovi positivi. Incrociamo le dita ma soprattutto non allentiamo le misure precauzionali personali. Siamo alla vigilia della cosiddetta Fase 2 e dipenderà tutto da noi se riuscire a passare alla fase 3 o tornare al lockdown. Occorre maggior senso di responsabilità e maggiori attenzione.Non dimentichiamo mai che siamo tutti possibili portatori di virus".

"Capitolo Bonus 800€. Aspettavamo un delibera della Giunta Regionale riunita per due giorni consecutivi a Cagliari, per chiarire a chi spetta e a chi no, ma la delibera non è arrivata. I giornali di oggi annunciano per bocca di alcuni consiglieri regionali che sarà emanata una circolare esplicativa. In attesa abbiamo deciso comunque che lunedì cominceremo ad erogare il contributo ai beneficiari su cui non permangono dubbi".