Continua ad aumentare il bilancio dei contagi a Ozieri. Sono 9, attualmente, i cittadini positivi al coronavirus. Lo conferma il sindaco Marco Murgia con un post diffuso su Facebook.

"Ho appena firmato l’ordinanza che dispone la chiusura degli uffici comunali nei prossimi due giorni - aggiunge il primo cittadino - per effettuare la disinfestazione, resasi necessaria a seguito della conferma di un caso di positività fra il personale del Comune. Il dipendente è in quarantena e risulta asintomatico, a lui gli auguri perché si risolva tutto in tempi brevi".

Gli auguri del sindaco vanno anche "agli altri nostri concittadini che risultano positivi, ad oggi in tutto sono 9, tre in isolamento domiciliare ad Ozieri e sei nei comuni presso i quali si trovavano al momento dell’accertamento della positività. Prosegue in maniera costante, anche l'azione di tracciamento e controllo dei soggetti messi in quarantena perché entrati in contatto con i ragazzi positivi, fino ad oggi, tutti i tamponi fatti e ripetuti due volte hanno dato esito negativo".