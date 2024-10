"Sul fronte sanitario oggi notizie in chiaroscuro - si legge nella nota diffusa sul web -, abbiamo un guarito in più ma per uno dei concittadini che risultava nell'elenco dei positivi si dovuto ricorrere alle cure ospedaliere e perciò è stato ricoverato a Sassari. A tutti i nostri ricoverati rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione".

Per quanto riguarda la Fase 2: "Oggi abbiamo approvato in giunta un piano organico per le riaperture. Abbiamo dovuto attendere il Decreto del Governo che è stato firmato ieri sera, e l'Ordinanza nel presidente Solionas, arrivato poco prima di mezzanotte. Tale piano raggruppa tutti i provvedimenti relativi al mercato alle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande. Prevede semplificazioni nelle procedure e affronta tutti gli aspetti di competenza del comune, per quanto riguarda le linee guida e gli indirizzi sul controllo del contagio.

Affronta inoltre da subito alcune questioni poste dai rappresentanti delle categorie e con le quali il confronto è, ovviamente, solo all'inizio".

"Domani mattina - conclude il comunicato - all'apertura del mercato l'amministrazione comunale disporrà un omaggio floreale, per ricordare il signor Roberto Pais amico di tanti ozieresi e di tanti ambulanti scomparso prematuramente a causa del coronavirus nei pressi di quello che per tanti anni è stato il suo stallo".