Donare è un gesto d'amore che consente a persone in difficoltà di vivere grazie al trapianto degli organi. Ovodda ha promosso un convegno sul tema, chiamando a raccolta medici ed esperti. L'evento, “Insieme per la vita”, che si è tenuto domenica, ha voluto ricordare Tiziano Maccioni, giovane padre scomparso un anno fa in seguito a un incidente. I suoi organi hanno consentito ad altre persone di tornare a vivere.

«Voglio ringraziare Tiziano e la sua famiglia - ha detto Sandro, ragazzo nuorese che ha ricevuto alcuni organi del giovane ovoddese -, se sono qui lo devo a loro, gli devo la mia vita». Commovente l'abbraccio di Daniela, la vedova di Tiziano, a Sandro.



Il convegno, coordinato da Franco Logias e Giuliano Marongiu, si è tenuto nell'auditorium gremito per l'occasione Il sindaco di Ovodda, Cristina Sedda, ha annunciato che il paese promuoverà una campagna di sensibilizzazione. Emozionante la testimonianza di Tonino Spanu, dorgalese e padre di Gianfranco, il ragazzo che ha perso la vita in seguito a una caduta da cavallo. «Decidere di donare gli organi di un figlio è difficile - ha detto Spanu durante il suo racconto commovente -. Sapere che una parte di Gianfranco continua a vivere attraverso un altra persona ci restituisce qualcosa di grande. La ragazza che ha ricevuto gli organi per noi è una nuova figlia».

Domenica anche ad Aritzo si è tenuta un'iniziativa

analoga. Attraverso i prelievi per la tipizzazione sono stati individuati nuovi volontari che verranno iscritti nell'elenco dei donatori. «Altre gocce di speranza, altre gocce di vita arrivano da dieci giovani provenienti da diversi paesi della Sardegna», racconta soddisfatto Massimo Argiolas, presidente della sezione Admo di Aritzo.

«I ragazzi provenienti da Codrongianus, da Meana Sardo, da Atzara, da Belvì e da Aritzo - prosegue Argiolas - hanno voluto manifestare la propria disponibilità verso chi soffre a causa di una malattia chiamata leucemia, verso chi è in attesa di un trapianto di midollo o di cellule staminali emopoietiche».



Roberto Tangianu