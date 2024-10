A Ossi è partita la prima "Smart Class": la tecnologia andrà ad arricchire l'esperienza fra i banchi di scuola dei giovani studenti.

"Siamo felicissimi di comunicare che ieri è partita la prima Smart Class a Ossi, si tratta della prima B della scuola secondaria. Tutti gli alunni della classe hanno ricevuto un iPad in comodato d'uso; gli iPad e le attrezzature per la classe sono stati acquistati con i finanziamenti ministeriali straordinari per la didattica digitale integrata (DDI)", si legge in una nota.

La dirigente, Marcella Fiori, racconta così la decisione di portare questa novità nella nostra scuola: "Abbiamo scelto di fare innovazione introducendo metodologie didattiche che si avvalgono delle risorse digitali, che non sostituiscono i libri, l'attività in classe, il confronto con compagni e insegnanti, ma arricchiscono l'esperienza formativa fornendo strumenti di lavoro avanzati. L'ottica è sempre quella di formare ragazzi competenti e dotati di capacità di analisi e spirito critico, pienamente consapevoli e padroni della realtà che li circonda".

Il referente del progetto è il prof. Mario Pittalis. "I docenti sono stati appositamente formati e lo saranno ancora nel corso del triennio che porterà la classe al termine della scuola secondaria di primo grado. I giovani rappresentano il nostro futuro e noi siamo fieri di avere una scuola all'altezza delle migliori aspettative".