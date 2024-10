Salgono i contagi da coronavirus ad Oschiri. Nel paese sono stati riscontrati 4 nuovi casi di positività, uno dei quali in attesa di conferma poiché emerso dopo tampone rapido. Sono 9 dunque - più uno da confermare - gli attualmente positivi, come spiegato dal sindaco Massimo Carta su Facebook.

"Non sarà facile, ma ce la faremo. Oggi, purtroppo, devo comunicare 3 nuove positività al tampone molecolare, una al tampone rapido antigenico a seguito di indagine del Comune. Quest'ultima dovrà comunque essere confermata dal tampone molecolare", spiega il primo cittadino.

"Al momento la situazione è questa: 9 casi di positività ufficiali, un caso da confermare tramite tampone molecolare. Le persone in quarantena sono quasi 40, sono state prese in carico dall'Ats e faranno il tampone la prossima settimana - prosegue -. Devo anche comunicare che per motivi di sicurezza e di sanificazione ho disposto la chiusura della scuola media e della scuola dell'infanzia per i giorni 18 e 19 gennaio".

"Lunedì, con il medico di Igiene Pubblica, sarà definita la mappatura dei contatti dei nuovi casi di contagio e solo in seguito comunicheremo le decisioni per le nuove indagini diagnostiche. Sono giorni decisivi - sottolinea - e dobbiamo tenere duro".