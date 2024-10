Il progetto di valorizzazione e rilancio del centro della Baronia anche nel periodo autunnale ed invernale si sviluppa lungo un programma fatto di eventi e appuntamenti che quest'anno raggiungeranno il culmine il 22 e 23 dicembre in occasione della manifestazione Cortes de sos Ammentos, un itinerario culturale ed enogastronomico promosso dal Comune di Orosei in collaborazione con associazioni e privati.

Orosei d'inverno è come un profumo da scoprire nella sua essenza più vera. Quella deliziosa cittadina che in estate accoglie generosa migliaia di turisti rapiti dal fascino delle sue spiagge e delle cale del su golfo, d'inverno rivela e racconta le sue memorie di borgo dal passato agricolo.





"L'evento - racconta il sindaco Nino Canzano - nasce dalla necessità di mostrare come Orosei, oltre ad essere una località turistica di punta, ha anche uno dei centri storici meglio conservati in Sardegna. Chi verrà a trovarci potrà scoprire la cultura e gli antichi mestieri di quello che prima di essere famoso per il mare era un borgo agricolo. A Orosei sono presenti numerose associazioni che operano nel campo del teatro, della musica e del canto a tenore valorizzando tutti gli aspetti culturali della nostra Isola".

Prosegue Canzano "Cortes de Sos Ammentos sarà l'occasione per gustare i tanti piatti tipici caratteristici della nostra cittadina come sos vuvusones (frittelle dolci), le melanzane che sono una tipica verdura locale, sos maccarrones de busa e de punzu, il pane carasau fatto col nostro grano che, essendo Orosei un terreno irriguo, è un cereale diffusissimo. Abbiamo rilanciato da poco, a tal proposito, il grano monococco, una qualità antichissima che pur avendo poca resa ha proprietà molto interessanti".





"Un altro aspetto importante dell'economia e della cultura oroseina che vorremmo valorizzare è il settore lapideo. Le cave di marmo di Orosei sono rinomate in tutta la Sardegna e non solo e per l'occasione apriremo una cava museo dove mostreremo come si lavorava prima e come si lavora ora il marmo. I bambini potranno misurarsi in sicurezza con gli strumenti del mestiere grazie ad alcune guide che li accompagneranno. Chi sceglierà di passare il weekend in nostra compagnia avrà modo di scoprire come il paese del mare non dimentica le sue tradizioni".

Il Coro femminile Urisè sarà una delle tante anime della due giorni. Entusiasta la direttrice del coro Daniela Contu.

"E' importante far conoscere il nostro patrimonio di tradizioni e sapori oltre che il nostro territorio. Dal punto di vista artistico e culturale Orosei ha tanto da offrire. Tanti i gruppi folk e le associazioni culturali che renderanno colorato e sonoro l'evento. Noi ci saremo e accoglieremo gli ospiti con il calore e l'ospitalità che ci contraddistingue".

Tanti gli imperdibili appuntamenti per le strade del centro. Il presepe vivente a cura dei bambini della scuola dell’infanzia, i mercatini di Natale, le esibizioni di cori e gruppi folk e tanto altro ancora.

Un imperdibile viaggio nel cuore di Orosei, dove il mare sposa una terra ricca di incanti tutti da scoprire.