Instancabile e portatrice di notevole iniziativa, la Proloco di Orosei, rimette in campo energia ed entusiasmo per organizzare il festoso Carnevale nelle giornate del 20, 22, 25 e 29 febbraio.

Un’esplosione di colori, coriandoli e stelle filanti, carri allegorici, intrattenimenti musicali: il potenziale mix ideato e progettato dagli organizzatori per affascinare e rendere partecipe la comunità oroseina.

Sarà la sfilata dei bambini, giovedì 20 Febbraio ad aprire i festeggiamenti: con partenza alle ore 9:00 dal piazzale antistante il Comune il percorso in maschera giungerà fino a Piazza Sas Animas, dove un dolcissimo rinfresco e i giochi gonfiabili allieteranno i piccoli partecipanti.

“A seguito di svariati anni dalla dismissione della sfilata in maschera per i bambini, siamo lieti di essere i portavoce del grande ritorno dell’evento. Grazie al prezioso aiuto del corpo docente dell'Asilo di "Gollai" e delle maestre della scuola primaria, delle classi 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 4D di Orosei, è stato possibile rinnovare un momento di allegria e colore interamente destinato ai più piccoli” – ci raccontano dalla ProLoco.

Si prosegue sabato 22 febbraio con la sfilata dei carri allegorici che partirà alle ore 15.30 dal piazzale fronte “Mula Gomme”, attraversando Via Petrarca, Via San Francesco, Via Nazionale (fermata presso l’abitazione del Sig. Gusai S.) fino ad arrivare in Piazza del Popolo, dove i festeggiamenti proseguiranno con la serata musicale ideata dal bar "L'Isola del Gusto".

Martedì 25 febbraio, invece il percorso della sfilata dei carri allegorici, partirà da Via Nazionale fronte “Pizzeria da Filippo”) alle ore 17:00 per giungere in Via del Mare.

L’ultima sfilata in programma, sabato 29 febbraio con partenza alle ore 15.30 del piazzale fronte “Piazza del Mercato” e percorrendo Via San Francesco e Via Nazionale (nuova fermata presso l’abitazione del Sig. Gusai S.) si arriverà presso la “Gelateria Smeralda”, dove i gestori del Bar animeranno la serata danzante dalle 20:00 fino alle 24:00.

“La pianificazione dell’evento ha avuto come primo e principale obiettivo quello di coinvolgere la popolazione con l’attiva partecipazione- continuano dalla Proloco- presentando un programma degno di nota e capace di riportare alla luce i fasti del passato che hanno sempre acceso le giornate in maschera della tradizione oroseina”.