In questi giorni, in esecuzione dei servizi all’uopo disposti dal Questore di Oristano, il personale della Polizia di Stato ha intensificato i controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19.

L’attività svolta ha determinato l’elevazione di diverse sanzioni nei confronti di cittadini non osservanti le regole di distanziamento sociale e di corretto utilizzo della mascherina; si è inoltre proceduto al controllo, le cui risultanze sono in fase di valutazione, di numerosi esercizi pubblici del capoluogo.

In una particolare circostanza, l’intervento delle pattuglie ha determinato il repentino allontanamento dei numerosi giovani che sono soliti ritrovarsi la sera presso la locale piazza Cattedrale, i quali, alla vista delle volanti, si sono diretti verso le vie limitrofe.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno nei prossimi giorni.