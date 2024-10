Lunedì prossimo, 10 aprile, la Polizia celebrerà il 165° anniversario della sua fondazione all’insegna del motto “Esserci sempre”.

La celebrazione pubblica sarà preceduta dalla commemorazione dei caduti della Polizia di stato che si svolgerà alle ore 9:00 nell’atrio della Questura.

Nel corso della stessa cerimonia commemorativa il Questore di Oristano, dottor Giovanni Aliquò, alla presenza del Prefetto Guetta, di sua eccellenza l’arcivescovo metropolita di Oristano monsignor Ignazio Sanna, deporrà una corona di alloro in memoria delle vittime del dovere.

Al termine, le autorità si sposteranno in Piazza Cattedrale dove, con inizio alle ore 10:00, avrà luogo la cerimonia pubblica, nel corso della quale sarà data lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Capo della polizia e, a seguire, l’intervento del Questore sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia e l’analisi dei risultati operativi conseguiti dalla polizia di stato nel corso del 2016-2017 in provincia di Oristano.

Successivamente, saranno consegnati gli attestati agli operatori della polizia di stato che si sono particolarmente distinti durante il servizio.

Terminata la cerimonia pubblica, i presenti saranno invitati a recarsi nella vicina Piazza Eleonora dove, per l’occasione, saranno allestiti degli stand rappresentativi le specialità e le specializzazioni della Polizia.