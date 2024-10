Nel 1979 il Rotary ha avviato il primo progetto per ridurre i casi di polio, vaccinando i bambini delle Filippine e aprendo la strada di un successo che ha portato alla riduzione del 99.9% dei casi registrati in tutto il mondo.

La soglia dall’eliminazione totale del problema è davvero sottile, per questo il Rotary, insieme ai suoi partner, continua a promuovere iniziative utili al completamento del progetto accompagnato con energia da quasi quarantenni.

Anche Oristano ospiterà una manifestazione dedicata alla “End Polio Now”, promossa dal Rotary Club che ha sede in città, fissata per oggi domenica 25 marzo alle ore 18.30 nella grande sala del Museo Diocesano Arborense. Sul palcoscenico troveranno spazio la splendida voce di Laura Spano, una delle cantanti più apprezzate del nuovo corso musicale in Sardegna, i musicisti Luigi Puddu, Gianbattista Longu, Gianni Puddu e il Coro Ghentiana di Ruinas.

Presenta la manifestazione Giuliano Marongiu.

Direttore artistico dell’evento: Gianbattista Longu.