A Oristano, la polizia locale è intervenuta nell'ambito dei servizi mirati alla prevenzione dei furti in abitazione, molto frequenti principalmente nel periodo estivo. Gli agenti hanno allontanato tre soggetti di etnia rom dalla città, con divieto di ritorno per i prossimi tre anni.

Gli uomini della squadra mobile, dopo aver notato i tre sospetti - un uomo e due donne - che si aggiravano in auto nella periferia della città, sono subito intervenuti per fermare il veicolo che, in un primo momento, avrebbe cercato di eludere i controlli accelerando la marcia.

Immediatamente raggiunti e fermati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e condotti dalle volanti in questura, per identificazioni e foto-segnalazioni.

Dai controlli nelle banche dati e dalla comparazione delle impronte digitali è emerso che una delle donne, oltre ad una serie elevatissima di precedenti avrebbe anche fornito svariate identità differenti, di volta in volta alle forze dell’ordine, durante i vari controlli ai quali la stessa è stata sottoposta.