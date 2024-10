"Sono 5 i casi positivi al Covid-19 accertati oggi a Oristano". Ne dà notizia il sindaco Andrea Lutzu.

"Due casi sono riferiti a soggetti sintomatici ricoverati in Ospedale e di almeno di uno di questi le condizioni sono preoccupanti - spiega il primo cittadino -. Nel corso della giornata a causa del contagio di due insegnanti, un’altra classe della scuola dell’infanzia di via Lanusei, la seconda su un totale di sette, e tre classi della scuola primaria di via Bellini sono state messe in quarantena. Un caso anche tra gli studenti della scuola primaria del Sacro Cuore e una classe in quarantena".

"I casi positivi accertati in città dall'inizio di settembre sono 126 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 151), i pazienti guariti sono a 63 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 90), mentre i soggetti ancora in cura sono 62. I pazienti ricoverati in ospedale sono 11, di cui 8 per Covid-19 e 3 per altre patologie. Un paziente è deceduto".