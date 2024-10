In segno di lutto e partecipazione per la morte della Regina Elisabetta II, a Orgosolo, in provincia di Nuoro, sono apparsi i manifesti funebri dei "fedales", coetanei di una stessa classe, in questo caso 1986, riuniti nell'Associazione dell'Assunta. La Regina era nata del 1926 e per il 6 finale viene considerata "fedale" dagli iscritti. "I fedales dell'Assunta - si legge nel manifesto - si stringono con affetto ai figli Carlo principe del Galles e Camilla, Anna principessa reale, Andrea Duca di York, Edoardo Conte di Wessex e ai cari nipoti Williams duca di Cambridge e Catherine, con Henry duca di Sussex e Meghan, per l'improvvisa dipartita della nostra cara e stimata fedale sua Maestà Regina Elisabetta II".

Anche a Nuchis, frazione di Tempio Pausania, sono comparsi alcuni manifesti funerari per dire addio alla sovrana. “Gli amici di Nuchis profondamente commossi e addolorati si uniscono al dolore dell’amico Carlo, Camilla e dei familiari tutti, per la scomparsa della cara e indimenticabile Elisabetta, Regina d’Inghilterra” si legge nel manifesto. Altrettanto era accaduto un anno fa, in occasione della morte del marito di Elisabetta, Filippo, duca di Edimburgo.