Sessanta punti vendita in Sardegna, più altri in altri in Toscana e in Piemonte. Sono questi i numeri della Canastyle, la ditta dell’imprenditore toscano Emanuele Ghionzoli che, da qualche mese a questa parte, ha iniziato la coltivazione di canapa sativa nelle campagne di Olmedo, a breve distanza dal centro abitato.

Tra le qualità di questo tipo di canapa, il cannabidiolo, un metabolita non psicoattivo con effetti rilassanti e antinfiammatori. L’imprenditore ha già avuto modo di stringere degli importanti accordi commerciali con delle aziende locali per poter lanciare il marchio.

Tra i generi alimentari che vengono già prodotti con la canapa sativa, la pasta, il cioccolato e la panada. Una “Fase di Sperimentazione, che sta già interessando alcune pizzerie che stanno già proponendo la pizza realizzata con questo tipo di canapa. Tra gli obiettivi dell’imprenditore, anche quello di recuperare i tanti terreni abbandonati che sono presenti in Sardegna.