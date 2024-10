Per la ventesima edizione del Palio degli asinelli di Ollolai in pista non sfrecceranno gli asinelli al galoppo, ma i colori della festa ritroveranno il loro spazio nella pizza Marconi martedì 10 agosto con un grande spettacolo di musica, tradizioni e divertimento assicurato.

Il Covid-19 per il secondo anno consecutivo ha fermato l’attesa competizione che vede salire in sella i fantini più abili e ritrova i rioni di Ollolai in gara per aggiudicarsi il Palio dei vicinati. L’Associazione turistica Pro loco guidata da Alessandro Daga, però, non si è persa d’animo e ha deciso di mettere in scena un evento che ripercorrerà i momenti più belli e significativi delle venti edizioni mandate in archivio.

Lo spettacolo Isola in Festa di Giuliano Marongiu sarà al centro di un programma che vedrà salire sul palco numerosi ospiti. Come avviene ormai da dodici anni consecutivi sarà Roberto Tangianu a presentare l’evento e sul palcoscenico non mancherà la voce di Tore Budroni, da sempre lo speaker ufficiale della corsa degli asinelli.

La madrina della serata sarà Haiducii, la cantante divenuta famosa per il fortunato tormentone “Dragostea din tei”, che ha venduto oltre un milione di copie solo in Europa. A tenere i fili della tradizione saranno il gruppo dei Dilliriana, che ha firmato anche la sigla ufficiale del Palio di Ollolai, e i musicisti Riccardo Soro, Alessandro Daga e Peppino Bande.

Tra i protagonisti della grande festa ci saranno, come sempre, gli sbandieratori e i musici del Borgo Moretta di Alba che anche quest’anno hanno deciso di stare accanto ai loro amici di Ollolai per questo importante appuntamento.

Per tutti coloro che non vorranno perdersi la festa di quello che da anni ormai viene definito il grande evento dell’estate in Barbagia sarà possibile collegarsi con Sardegna Live per seguire la diretta.