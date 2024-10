Il Natale a Ollolai si tinge di musica e magia. Ancora una volta i riflettori si accendono su "Augurios de coro", l'attesissima manifestazione che vedrà alternarsi sul palco artisti e musicisti che allieteranno la serata di Santo Stefano.

L'appuntamento è martedì 26 dicembre alle ore 18 presso la palestra scolastica dove, in diretta streaming su Sardegna Live, Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu presenteranno uno show che merita di essere seguito.

Protagonisti dell'evento natalizio saranno Franca Pinna, Laura Santucciu, il Coro S'Ispera di Ollolai diretto dalla maestra Maria Chiara Piras, Fabrizio Sanna, Roberto Tangianu, Andrea Rosas e Laura Cocco.

Ospite d'onore di Augurios de coro 2023 sarà il cantante Valerio Scanu, trionfatore del Festival di Sanremo 2010 col brano Per tutte le volte che e tuttora protagonista del panorama musicale italiano.

"Siamo alle battute finali di un anno ricco di soddisfazioni e traguardi importanti - spiega Alessandro Daga, presidente della Pro loco di Ollolai che propone l'evento -. Chiudere il 2023 in bellezza era d'obbligo e ospitare un personaggio del calibro di Valerio Scanu è un grande piacere. Sul palco si esibiranno tanti artisti che proporranno una selezione musicale dedicata a tutti e per tutti i gusti. Non vediamo l'ora di vivere insieme a chi avrà il piacere di essere dei nostri una nuova serata di festa a Ollolai".

Anche Pierpaolo Soro, presidente di Ollolai Capitale, traccia il bilancio di un anno importante come quello che si sta concludendo: "Il nome di Ollolai continua ad avere una risonanza importante e la nostra comunità, anche quest'anno, è diventata tappa di presenze importanti. Appena qualche giorno fa eravamo in compagnia di Giucas Casella per "A pitzinnu mi torro", ora siamo pronti a dare il benvenuto a Valerio Scanu e numerosi artisti sardi di assoluto rilievo. La musica è un linguaggio universale e quale modo migliore per rivolgere a tutti gli ollolaesi e gli amici che ci seguiranno in diretta su Sardegna Live i migliori auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo".

Vi aspettiamo a Ollolai il 26 dicembre!