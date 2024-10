Il Comune e la Pro Loco di Ollolai lavorano per tenere vivo lo spirito di comunità anche in un momento così difficile per tutta la cittadinanza. Le restrizioni dovute al contrasto del coronavirus non spengono il sentimento di attesa per un momento tanto sentito come la Pasqua.

L'amministrazione e l'associazione turistica, così, propongono per domenica 12 aprile alle ore 12:30 il brindisi di Pasqua. "Brindiamo dai nostri balconi e finestre per augurarci salute e serenità, anche se a distanza - si legge nel comunicato -. Ogni cittadino è invitato ad affacciarsi con in mano un bicchiere colmo di una bevanda o di una bibita a suo piacimento, per brindare insieme accompagnati dalla musica. La musica verrà diffusa dal campanile della chiesa parrocchiale".

"Verranno messe a disposizione dei bambini del paese le bibite. Chi fosse interessato può contattare la Pro Loco al 345 1033 433 entro le ore 12 di sabato 11 aprile".

"Siamo contenti di proporre l'iniziativa a tutti i nostri compaesani - spiega il presidente della Pro Loco, Alessandro Daga -, in un periodo come questo e più importante che mai fare squadra, anche se a distanza. Siamo abituati a festeggiare la Pasqua in famiglia, fra amici, condividendo gli auguri con una stretta di mano e momenti di gioia e convivialità insieme. Quest'anno purtroppo non potremo farlo ma potremo salutarci dalle finestre di casa animando il paese per un momento e rallegrando le nostre vie e le nostre case".