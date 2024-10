A Ollolai va in scena Barbagia in Piazza, il primo festival di cibo da strada (foodtruck) che si terrà il 30 settembre in Piazza Marconi dalle ore 11 alle ore 23.

Per l’occasione, nella piazza del paese sarà un trionfo di colori, odori, sapori e profumi. Tutto intorno al perimetro saranno disposti i diversi stand di cibo e bevande tipici dell’Olanda e del Belgio, ma anche tante specialità locali della Sardegna e soprattutto di Ollolai. Si potrà trascorrere la giornata gustando i piatti tipici di queste interessanti realtà e accompagnati da buona musica.

Un evento imperdibile per gli amanti della gastronomia che in occasione di Barbagia in Piazza potranno scoprire tanti nuovi sapori oltre a godere delle più rinomate leccornie locali.

Barbagia in Piazza nasce da una collaborazione tra Centro Commerciale Naturale di Ollolai “Le Botteghe di Ospitone”, Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con il patrocinio del Comune di Ollolai, Pro Loco di Ollolai, Ufficio Turistico di Ollolai.

Programma:

Ore 11.00 Apertura Manifestazione (apertura dei Food truck)

Ore 12.00 Esibizione del Coro Polifonico “S’Ispera” di Ollolai

Ore 12.00 Esibizione della Maschera Tradizionale “Su Turcu” di Ollolai

Ore 17.00 Esibizione del Tenore “Ospitone” di Ollolai

Ore 18.00 Esibizione del Gruppo Folk “Balladores” di Ollolai

Ore 20.00 Concerto dei “ZENIAS”

Ore 23.00 Chiusura Manifestazione





BARBAGIA IN PIAZZA, SUNDAY 30 SEPTEMBER, PIAZZA MARCONI, OLLOLAI

Barbagia in Piazza is the foodtruck festival in Ollolai. It will take place on 30 September 2018 in Piazza Marconi. The event will start at 11am and will end at 11pm.

The square will be turned into one big nicely decorated terrace. All around there will be different food and drink stands (foodtrucks) from Holland and Belgium, but also local specialties from Sardinia and especially from Ollolai. People can enjoy good food and drinks accompanied by some nice music.

Because of this mix in different types of food and drinks the event offers something interesting for everyone. Play safe with the local known delicacies, or try-out these new things you haven’t tasted before.

Barbagia in Piazza is in cooperation with and supported by: Ollolai Natural Shopping Center "Le Botteghe di Ospitone", Autonomous Region of Sardinia - Department of Tourism, Crafts and Commerce under the patronage of the Municipality of Ollolai, Pro Loco of Ollolai, Tourist Office of Ollolai.

Informatie: info@barbagiainpiazza.it

Program:

11.00 am Opening of the event (opening of the food trucks)

12.00 pm Performance of the "S'Ispera" Polyphonic Choir of Ollolai

1.00 pm Exhibition of the Traditional Mask "Su Turcu" by Ollolai

5.00 pm Exhibition of the Tenor "Ospitone" of Ollolai

6.00 pm Performance of the "Balladores" Folk Group of Ollolai

8.00 pm Concert of the "ZENIAS"

11.00 pm Event closing





BARBAGIA IN PIAZZA, ZONDAG 30 SEPTEMBER, PIAZZA MARCONI, OLLOLAI

Barbagia in Piazza is het eerste foodtruckfestival in Ollolai. Het vindt plaats op 30 september 2018 op Piazza Marconi. Het begint om 11 uur en duurt tot 23 uur.

Het plein verandert in een groot en gezellig terras. Overal eromheen staan de verschillende foodtrucks uit Nederland en België, maar ook de lokale Sardijnse specialiteiten en in het bijzonder die van Ollolai. De bezoekers kunnen genieten van lekker eten en drinken vergezeld door wat fijne muziek.

Door de mix van verschillende soorten eten en drinken is er voor ieder wat wils. Speel op safe door te gaan voor de bekende lokale delicatessen of doe eens gek met smaken die je nog niet eerder geproefd hebt.

Informatie: info@barbagiainpiazza.it