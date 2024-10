L'edizione 2019 sarà la 18^ del Palio degli Asinelli di Ollolai. Culminerà nella 16^ edizione del Palu de sos vihinados con i rioni storici del centro barbaricino a sfidarsi in piazza in una corsa animata da sano agonismo, divertimento e voglia di fare festa insieme.

La macchina organizzativa è in moto già da mesi. Pro Loco di Ollolai e amministrazione comunale hanno lavorato sodo per offrire uno spettacolo indimenticabile alle migliaia di visitatori e appassionati attesi il 13 luglio in piazza Marconi.

Il circuito, allestito lungo il perimetro del salotto cittadino, sarà il teatro dell'affascinante corsa in notturna alla quale si potrà assistere comodamente seduti su ampie tribune che si affacceranno sul percorso regalando un colpo d'occhio davvero singolare.

Sardegna Live, anche quest'anno, seguirà le fasi salienti dell'evento trasmettendo in diretta i momenti principali della festa ma anche i dietro le quinte e le fasi di preparazione.

Si parte mercoledì 10 luglio con la prima puntata di "Aspettando il Palio". Ospiti della trasmissione, condotta da Roberto Tangianu, il direttivo della Pro Loco, motore instancabile dell'appuntamento, e gli amministratori comunali che sostengono con passione un progetto vincente.

"Aspettando il Palio" sarà un momento di approfondimento e conoscenza dei protagonisti dell'imperdibile appuntamento del 13 luglio. La diretta streaming sulla nostra pagina Facebook partirà alle ore 21 di mercoledì. Con noi anche i Ballade Ballade Bois che regaleranno agli spettatori la loro musica in un trionfo di sonorità della tradizione che faranno da colonna sonora in questi giorni di trepidante attesa.

I Dilliriana, invece, impreziosiranno con la loro musica la grande serata del Palio intrattenendo il nutrito pubblico fra una batteria e l'altra.