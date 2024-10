Tutto pronto ad Ollolai per i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo, organizzati dalla leva del 1999.

La festa di Santu Portzolu, così lo chiamano gli ollolaesi, avrà inizio il 23 agosto e terminerà il 26.

Sono 18 i ragazzi che già da qualche mese si danno da fare per mettere a punto la festa religiosa più importante del paese di Ospitone. “L’evento – raccontano gli organizzatori – è prima di tutto il tributo a un Santo che nella fede e nel ricordo di tutti gli ollolaesi ha sempre avuto un posto speciale. Non a caso la cappella più antica della chiesa parrocchiale è proprio dedicata al Santo del 24 agosto”.

La solennità dei Vespri, il 23 agosto, inaugurerà la festa seguita la mattina del 24 dalla bellissima Processione Solenne e dalla Santa Messa, il momento che emoziona e coinvolge di più.

Ancora gli organizzatori: “Protagonisti sono i giovani che si affacciano alla vita adulta. Elegantissimi nell’antico e ricco costume tradizionale, apriranno la processione con i cavalli bardati a festa. Il portabandiera, “su ghionarzu” estratto a sorte tra i ragazzi, guiderà i cavalieri e aprirà la processione”.

Alla festa religiosa faranno da contorno i festeggiamenti civili. La serata principale, il 24, sarà allietata dai Deamistade in concerto.

La prima serata invece il 23, vedrà sul palco dalle ore 21.30 Mauro Salis accompagnato da In Giro Per Canzoni.

Il 25 agosto grande appuntamento con le spettacolari pariglie a cavallo nella centrale via San Basilio, organizzate dall’associazione Pariglie di Ollolai che come ogni anno invita per le spettacolari esibizioni a cavallo i migliori gruppi da tutta l’isola.

In serata, a partire dalle ore 22, in piazza Marconi avrà luogo la serata folkloristica presentata da Lucia Cossu e organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ospiti dell’evento saranno i gruppi folk Balladores di Ollolai, Saludos Pro Loco di Nuoro, S’orrossa ‘e Monte di Fonni e il Tenore Ospitone di Ollolai

A seguire tantissimi balli in piazza con il gruppo Etnico Ballade Ballade Bois accompagnati dal sassofonista Gavino Murgia.

I festegiamenti si chiuderanno il 26 agosto con l’esibizione del gruppo Paps’ N’ Skar. A seguirà la discoteca in piazza fino a tarda notte con Dj Francesco Cinelli.

I ragazzi della Leva del '99 ringraziano per la collaborazione la Pro Loco, il Comune e tutta la comunità ollolaese.