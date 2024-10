Che Oliena e le sue tradizioni rappresentino una delle cartoline più felici dell'isola è risaputo. Le sorgenti, le valli, le montagne, i sapori e le suggestioni culturali che questo centro sa offrire sono quanto di più affascinante sappia mostrare la Sardegna.

Ma gli scontrini in limba, battuti in un bar del paese, sono davvero qualcosa di singolare che ha presto attirato l'attenzione del popolo dei social.

Succede nel Bar Caffè Eugenia di via Nuoro, dove la signora Eugenia Vacca, titolare del locale, ha impostato in lingua sarda gli scontrini del suo registratore di cassa.

E così l'aperitivo sarà un rifrishu, la birra di marca birra 'e casta, gli snack saranno pittittos. In chiusura di scontrino il saluto: "a mengius viere in salude", "arrivederci in salute".

Un fenomeno, nel suo piccolo, di valorizzazione linguistica. Un caso che non poteva non diventare virale.