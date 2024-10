Buone notizie per l'Isola sul fronte turismo. Nella serata di ieri, precisamente alle 17.59, è atterrato, sulla nuovissima pista del "Costa Smeralda" di Olbia, un Airbus A320 della compagnia Eurowings, proveniente da Monaco di Baviera.

Si tratta del primo volo internazionale in regime low cost arrivato in Sardegna dopo il lockdown. L'aereo, con a bordo un carico di 116 passeggeri, ha di fatto inaugurato la stagione turistica isolana, dopo i primi voli domestici e quelli in regime di continuità territoriale. La richiesta è stata talmente alta che il vettore ha dovuto programmare e far partire dalla Germania un secondo volo, con altri 119 passeggeri a bordo, che ha raggiunto la Sardegna dopo tre quarti dal primo arrivo.

Un buon segnale in vista dei primi voli internazionali programmati sui tre scali sardi a partire dai prossimi giorni. A Olbia, dove la chiusura è durata quattro mesi, per via della mancanza di continuità tra i lavori di rifacimento della pista e il lockdown aeroportuale, si respira un'aria positiva in vista dei prossimi giorni, che saranno importanti per capire se effettivamente il settore sta riprendendo quota.

Domani partirà un volo di Dusseldorf, e domenica toccherà ad Amburgo, sempre con Eurowings, low cost di Lufthansa. Sabato verrà inaugurato da Condor il collegamento con Hannover, mentre a partire da luglio Volotea darà il via ai collegamenti nazionali con Bologna, Ancona e Pisa, previsti dal 3, e con Trieste e Pescara, novità in programma dal 6. Anche per quanto riguarda la continuità territoriale arrivano buone notizie: i collegamenti quotidiani di Alitalia tra Olbia e Roma raddoppieranno, da quattro a otto fino ad agosto, per poi calare a sei a settembre.

Per la tratta Olbia-Milano i voli giornalieri passeranno da sei ai dieci di luglio e agosto, che torneranno sei a settembre. Con la presenza di Volotea e una così importante rete di collegamenti nazionali si cercherà di recuperare, da qui a ottobre, almeno una parte dei turisti persi in questo periodo.

Anche i voli Easyjet saranno numerosissimi, collegheranno la Gallura a Malpensa per 23 volte a settimana e assicureranno alla Geasar tratte da Amsterdam, Basilea, Berlino, Bordeaux, Bristol, Ginevra, Lione, Londra Gatwick e Londra Luton, Manchester, Nantes, Nizza, Parigi Charles de Gaulle e Orly dall'Europa, ma anche Napoli e Venezia.