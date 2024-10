Calano i contagi a Olbia dopo quasi un mese di trend negativo. Attualmente i casi sono 568, di cui solo 4 nell'ultimo giorno e otto guarigioni. Lo fa sapere il sindaco Settimo Nizzi, che però denuncia però la carenza di dosi di vaccino.

"Al 22 aprile i positivi erano 606. Se ci danno i vaccini noi in venti giorni vacciniamo l'intera città di Olbia - afferma polemico -. Ma siccome non ce ne danno, ci impiegheremo otto mesi, con la possibilità che molta gente muoia".

I numeri in città a fine marzo erano ben differenti, con 150 casi di positività al coronavirus; il mese di aprile ha fatto registrare un costante aumento, fino a raggiungere il picco in data 22 aprile con 606 contagi. Adesso la situazione pare in leggero miglioramento.

"I numeri restano alti e speriamo che continuino a scendere. Ma il rallentamento delle vaccinazioni sicuramente non ci aiuta - ribadisce -. Con l'organizzazione allestita da Comune e Assl saremmo in grado di somministrare anche 1.500 dosi al giorno, ma non siamo mai andati oltre qualche centinaio".