La Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con Lotus Production srl, Reef Studios e Geasaf-Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, ricerca, per un’importante serie televisiva americana di prossima realizzazione, alcune figure.

In particolare i produttori sono interessati a:

Uomini e donne dai 18 ai 60 anni di corporatura esile;

Giovani tra i 18 e 25 anni taglia 48/50 disposti a tagliare barba e capelli (look militare);

Bambini e ragazzi maschi dai 12 ai 16 anni;

Bambini e bambine dai 6 ai 10 anni di carnagione e capelli chiari;

Non verranno presi in considerazione persone con capelli rasati e con tatuaggi. Saranno prese in considerazione principalmente i candidati dalla carnagione e capelli chiari, giocatori di softair, meccanici, medici, infermieri, membri di bande musicali.

È richiesta la disponibilità nel periodo che va dal 14 maggio al 21 luglio 2018 e la produzione si riserva di effettuare una preselezione all’ingresso.

Per esigenze di produzione si prenderanno in considerazione unicamente le candidature provenienti dalle sole province di Olbia-Tempio Pausania, Nuoro e Sassari.

I provini si svolgeranno venerdì 20 aprile dalle ore 09.00 alle ore 18.30 e sabato 21 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso gli uffici REEF STUDIOS in via degli Inventori, ad Olbia.

Per partecipare al casting è necessario presentarsi muniti di una fotocopia fronte-retro della carta d’identità e tessera sanitaria in corso di validità, codice IBAN personale o cointestato, ed eventuale copia di curriculum vitae.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo email serietvsardegna@gmail.com

Allo stesso indirizzo potrà candidarsi chi non avesse la possibilità di recarsi al casting, inviando una foto a figura intera e un primo piano, cv, documento d’identità, e indicando nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, comune di residenza, altezza e taglia.