Si terrà domenica 17 marzo alle 19,00 a Olbia Expo (ingresso libero), il concerto di Giovanni Guidi, uno dei migliori pianisti jazz italiani.

L’evento, organizzato dall’Archivio Mario Cervo con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune e dell’Isre, vuole essere, oltre che un omaggio alla Sardegna, anche un modo per presentare il suo ultimo lavoro discografico, dal titolo “ Avec Le Temps”, dedicato al cantautore francese Leo Ferrè.

Il cd è stato registrato nel novembre del 2017 per l’etichetta bavarese Ecm insieme a Francesco Bearzatti (ax tenore e al clarinetto), Roberto Cecchetto (chitarrista), Thomas Morgan (contrabbasso) e a Joao Lobo (batterista).

Nato a Foligno nel 1985, Guidi viene notato da Enrico Rava che lo inserisce nel gruppo Rava Under 21, poi diventato Rava New Generation, con il quale ha inciso ha inciso nel 2006, nel 2010 e nel 2016 tre Cd per l’Editoriale l’Espresso.