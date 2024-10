Dal 1° fino al 5 settembre a Nurri si rinnovano i festeggiamenti in onore di Santa Rosa da Viterbo. Cinque giorni tra fede, musica, canti e balli della tradizione.

Si inizia venerdì: alle 18:00 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa dedicata alla Santa, risalente alla metà del XVII secolo e situata nel centro del paese del Sarcidano, mentre alle 22 prenderanno avvio i festeggiamenti civili con la commedia sarda " Sa innenna de Lillicu " di G.Carboni, che sarà presentata dal gruppo teatrale “Su framentu” di Nurri.

Sabato, 2 settembre, alle 18:00 si terrà la Santa Messa, sempre nella chiesa di Santa Rosa, alle 19:30 balli sardi in piazza con Luca Schirru all'organetto e alle ore 22:00 gara poetica con Salvatore Ladu, Dionigi Bitti e il tenore di Oliena. Concluderà la serata Luca Schirru all'organetto.

Domenica, 3 settembre, alle ore 18:00 Santa Messa con panegirico. Seguirà la processione con le reliquie e il simulacro della Santa accompagnata dal giogo dei buoi, dai suonatori, dai confratelli, dal gruppo folk 78 Santa Rosa Nurri e dalla “banda musicale Cossu Brunetti” di Nurri.

Alle 22:00 esibizione del gruppo etnico con "ARMONIA SARDA". Conclude la serata Luca Schirru all' organetto.





Lunedì, 4 settembre, alle 8:00 Santa Messa nella chiesa di Santa Rosa, alle 11:00 Santa Messa Solenne in onore della Santa con panegirico. Predicherà Monsignor Don Gigi Melis, ex parroco di Nurri. Alle 16:00 caccia al tesoro in Piazza Santa Rosa, alle 18:00 Santa Messa in suffragio ai giovani di Nurri e per invocare la sua grazia, alle 19:30 balli sardi con Luca Schirru all'organetto, alle 22:00 spettacolo pirotecnico e alle 22:30 concerto del gruppo " DEAMISTADE". Conclude la serata Luca Schirru all' organetto.

Infine, martedì 5 settembre, alle 18:00 Santa Messa di ringraziamento, chiesa Santa Rosa, alle 19:30 balli sardi con Luca Schirru, alle 22:00 esibizione del gruppo " PULPIT ROCK " in memoria di Ignazio Pinna e alle 24:00 estrazione biglietti della lotteria. I festeggiamenti saranno chiusi da Luca Schirru.