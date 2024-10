"Inviamo una segnalazione riguardo ciò che succede nella "democratica", "libera" Università della terza età di Nuoro... una vera vergogna". E' quanto afferma una nostra lettrice in riferimento a un evento che si svolgerà a Nuoro domani 29 ottobre, che prevede una visita guidata presso l'antico Santuario della Madonna delle Grazie.

Nel mirino la scelta di farvi accedere soltanto chi munito di green pass "ottenuto a seguito di ciclo vaccinale completo", escludendo dunque anche chi dovesse presentare il certificato verde a seguito di tampone o di sola prima dose. "Sono già state inviate le denunce al garante della privacy - ci riferisce -, un fatto gravissimo".

"Trovo che sia una vera anomalia quella che viene in queste ore pubblicizzata su Facebook, perché non tiene conto che nessuno, oltre agli organi preposti, può conoscere un dato sanitario sensibile di un cittadino", si legge nella denuncia presentata al garante della privacy.

"Nessuna legge prevede l'obbligo vaccinale, nessuna Istituzione scolastica alla quale la Lute Nuoro può essere comparata chiede un green pass derivante da sola vaccinazione, ma le persone facenti parte di questa associazione si pongono sopra ogni direttiva".

"Discriminatori anche verso soggetti capaci di intendere e volere, ma che hanno esercitato la libera scelta di non sottoporsi a vaccinazione, rinunciando per altro al diritto di cui godrebbero le persone sane e democraticamente libere e - conclude - pagando l'obolo per dimostrare di essere sane nel caso in cui volessero esercitare tali diritti".