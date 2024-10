Le imprese nuoresi e ogliastrine che hanno deciso di puntare sui mercati esteri si ritroveranno lunedì 4 luglio a Nuoro, presso l’Euro Hotel (viale Trieste 62), con inizio alle 16:00, per partecipare al seminario tecnico organizzato da Confartigianato Nuoro-Ogliastra, Co.Mark e Assessorato Regionale dell’Industria.

Mai come in questo momento le aziende agroalimentari, dell’artigianato tipico e tradizionale, dell’edilizia sostenibile e dell’energia, quindi dell’intero settore produttivo regionale, hanno necessità di sviluppare e approfondire gli aspetti commerciali e del marketing per l’internazionalizzazione.

Le medie-piccole imprese e dell’artigianato del nuorese e dell’Ogliastra, nel 2015 hanno esportato circa 90 milioni di euro. Numeri molto positivi che però non bastano a evidenziare tutte le potenzialità verso l’estero del sistema produttivo della zona.

“Sono tantissime le imprese che ci chiedono di verificare se la loro attività sia pronta per esportare – afferma Giuseppe Pireddu, Presidente di Confartigianato Nuoro-Ogliastra – perché tra le piccole e medie aziende artigiane delle due province è sempre più forte il desiderio di promuovere i propri prodotti di alta qualità all’estero”. “Non è un segreto che il nostro amato “made in Nuoro-Ogliastra”, sia apprezzato in tutto il mondo, al punto da essere spesso copiato – continua Pireddu – per questo i prodotti meritano di essere valorizzati e l’internazionalizzazione è un’opportunità che gli imprenditori devono e vogliono sfruttare per rilanciarsi e trovare nuovi sbocchi commerciali”.

Per questo, nell’incontro dal titolo “Vendere all’estero. Opportunità di crescita per le imprese sarde”, rivolto ad artigiani, imprenditori, responsabili e addetti all’export delle imprese nuoresi e ogliastrine, partirà dall’analisi dei punti di forza e di debolezza, e dei competitors, fino ad arrivare ai metodi operativi per lo sviluppo di una rete commerciale e di una strategia di sviluppo. Verranno inoltre analizzati gli scenari attuali dei mercati internazionali, la pianificazione e la realizzazione dell’espansione sui mercati esteri.

La Co.Mark, società specializzata nella ricerca di clienti e distributori e nella creazione di reti commerciali all’estero, partner di riferimento di Confartigianato in Sardegna sui temi dell’internazionalizzazione delle imprese, presenterà un vero e proprio test per scoprire le potenzialità di ogni azienda nel vendere all’estero i propri prodotti.

L’Assessorato Regionale dell’Industria, presenterà e illustrerà i bandi che la Regione Sardegna ha pubblicato sull’internazionalizzazione, e si soffermerà sulle attività in essere, su quelle future e sulle prospettive di un mercato con enormi potenzialità, come il percorso formativo Export Lab realizzato con l’istituto per il Commercio Estero.

Contestualmente, grazie all’intervento di Co.Mark, si analizzeranno le potenzialità dei mercati internazionali ma anche i requisiti che devono avere le imprese interessate a vendere all’est