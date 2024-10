L’Unità Operativa Pediatria di Comunità dell’ATS Sardegna/ASSL di Nuoro – in collaborazione con le direzioni degli asili nido privati Le coccole, Piccini picciò, Nostra Signora delle Grazie, Stella Stellina, Cucciolandia, La coccinella – organizza la Quinta Giornata Nuorese dedicata alla conoscenza e pratica delle corrette manovre di disostruzione.

L’evento, che si svolgerà venerdì 4 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, presso la direzione didattica Monte Gurtei (plesso numero 4) in via Iglesias, è rivolto ai genitori (ma anche ai nonni e alle nonne, fratelli maggiori, baby sitter) dei piccoli ospiti degli asili nido. La sua realizzazione operativa è resa possibile dalla disponibilità dell’equipe dedicata e certificata IRC (Italian Resuscitation Council) “Omnia Emergenza”, diretta da Andreina Fois.

“I dati Istat – precisa Francesco Fadda, Direttore della Pediatria di Comunità – sono allarmanti in questo senso. Ogni settimana in media un bambino perde la vita per soffocamento, che rappresenta quasi un terzo delle cause di morte accidentale tra 0 e 4 anni, riducendosi poi a circa l’11 per cento e il 5 per cento, rispettivamente nelle fasce d’età 5-9 e 10-14 anni”.

“Il 42 per cento dei bambini – continua Fadda – ha un incidente mentre è solo ed ha eluso la sorveglianza di un adulto; il restante 58 per cento, invece, ha un incidente grave con un adulto supervisionante che non riconosce il cibo pericoloso e non sa come intervenire. A spiegare i pericoli, sia chiaro, concorrono anche precise cause anatomiche, a partire dal fatto che laringe e trachea nel bambino sono coniche, oltre ad avere in diametro più piccolo rispetto all’adulto”.

Fadda stila anche la top ten di alcuni tra oggetti e alimenti pericolosi cui fare attenzione, quando un bambino sotto ai 4 anni entra in casa nostra:

1. giocattoli smontabili

2. pile al litio

3. magneti

4. detersivi

5. tappeti delle penne

6. palline di ogni tipo e materiale

7. caramelle rotonde e grandi

8. pistacchi e nocciole in salotto

9. monete

10. ciondoli e bottoni