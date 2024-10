Una notte senza fine, chiamata “bianca” per convenzione, ma che in realtà è destinata ad esplodere di mille colori, stando al programma intenso stilato dagli organizzatori dell’evento. Musica, spettacoli, shopping, divertimento e degustazioni varie dei prodotti che si misurano con l’eccellenza.

A Nuoro tutto è pronto per l’edizione 2017 della Notte Bianca. L’iniziativa, in programma venerdì primo settembre, ricade nell’ambito dei festeggiamenti della 117^ Festa del Redentore, e ancora una volta si rivela di grande attrazione per i nuoresi, per gli abitanti del territorio e soprattutto per i tanti turisti che in questo periodo animano la Sardegna e si vogliono regalare una notte magica nella capitale della Barbagia.

Il Comune di Nuoro, per l’occasione, ha sposato il progetto di punta, messo a segno dell’Assessorato del Turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna denominato “Territori del vino e del gusto. In viaggio alla scoperta del genius loci”.

L'obiettivo è quello di valorizzare i luoghi singolari dell'isola attraverso la realizzazione di eventi che favoriscono l’ animazione e la sensibilizzazione territoriale in ambito regionale ed extra regionale per definire un “prodotto” unitario da spendere nei mercati turistici attraverso la messa in rete e la promozione integrata delle eccellenze presenti nelle aree interne della nostra regione, con il loro patrimonio di culture materiali e immateriali che esse conservano e tramandano, delle eccellenze, non solo paesaggistiche ma anche delle produzioni tipiche.

In piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle ore 21, sarà possibile degustare i prodotti dell'enogastronomia sarda.

L’onda lunga di una stagione particolarmente felice per la stagione degli eventi in città è destinata a travolgere di bellezza anche la Notte Bianca.

I successi della Sfilata delle maschere tradizionali, del Festival Internazionale e del Redentore proiettano una luce di attesa e ottimismo anche sull'insieme di iniziative che andranno a caratterizzare un appuntamento molto amato e coinvolgente.