La 115/a edizione della Sagra del Redentore, a Nuoro, è ormai alle porte: il 22 e il 23 agosto si apriranno i festeggiamenti civili, mentre il 28 e il 29 agosto sarà il turno dei festeggiamenti religiosi.

La kermessse è stata presentata oggi in una conferenza stampa al Comune di Nuoro, dal sindaco Andrea Soddu, dall'assessore alla Cultura Sabastian Cocco e dall'assessore al Turismo e alle attività produttive Marcello Seddone.

"Il Redentore rientra nel più vasto discorso che riguarda la valorizzazione di Nuoro attraverso le sue peculiarità - ha detto il sindaco -. In questi giorni avremo in città anche altri grandi eventi legati alla musica jazz e alla musica rock, eventi sportivi e interessanti mostre nei nostri musei. Per rendere Nuoro più accogliente è necessaria la collaborazione di tutti, in particolar modo agli operatori commerciali, risorsa fondamentale della nostra città".

Gli assessori Cocco e Seddone hanno sottolineato che rispetto al passato ci sarà un monitoraggio più efficace sulle presenze dei turisti, in modo da conoscere meglio non solo il numero di presenze ma anche il target dei visitatori. L'organizzazione della manifestazione è affidata alla società Ampere di Nuoro, mentre il festival regionale del folklore, in piazza Vittorio Emanuele, sarà presentato da Ottavio Nieddu.

Il programma: sabato 22, alle 19, partendo da piazza Sardegna ci sarà la sfilata delle maschere tradizionali. Alle 21 in piazza Vittorio Emanuele prenderà il via la kermesse di balli della tradizione con la musica eseguita dall'organetto degli allievi della scuola civica di musica.

Domenica 23 è il giorno più atteso della festa del Redentore con la sfilata dei costumi tradizionali della Sardegna; si partirà alle 16 dalla Cattedrale, poi la sfilata si snoderà nelle vie del centro fino al corso e si concluderà a piazza Santa Maria della Neve. Alle 18 inizia la sfilata dei Cavalieri. Alle 19 è attesa sul sagrato della cattedrale, la benedizione solenne solenne vescovo. Alle 20.30, in piazza Vittorio Emanuele inizia il Festival del folklore.

I festeggiamenti religiosi, invece, prenderanno il via il 28 agosto alle 20 con la fiaccolata di preghiera. Sabato 29, alle 6 del mattino, partirà il pellegrinaggio religioso dalla Cattedrale fino al monte Ortobene. Alle 11 ci sarà la messa solenne cantata dai cori di Nuoro.