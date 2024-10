Due contagi da coronavirus si sono riscontrati oggi in una scuola superiore e in un asilo nido di Nuoro. Lo conferma il sindaco della città, Andrea Soddu.

"Un caso di positività al Covid-19 è stato accertato oggi tra il personale dell’asilo nido comunale “Primi passi” di via Piemonte - spiega il primo cittadino -. Ho immediatamente disposto in via precauzionale la chiusura della struttura a partire da domani e fino a nuova comunicazione, i dipendenti, come da protocollo sanitario, osserveranno l’isolamento domiciliare in attesa di tracciare eventuali contatti tra loro e la persona trovata positiva. Nel frattempo i locali saranno adeguatamente sanificati per garantire la riapertura dell’asilo, che avverrà solo in condizioni di assoluta sicurezza".

"Un altro caso di positività tra il personale - aggiunge Soddu - è stato riscontrato anche all’interno dell’Istituto di istruzione superiore “A. Volta”. Anche in questo caso si è reso necessario un provvedimento di chiusura della struttura da parte del dirigente scolastico, che lo ha comunicato all’amministrazione. Come per le altre situazioni, verranno attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Purtroppo il Covid è entrato nelle scuole, non possiamo scherzare con il virus, nessuno è immune e nessuno si deve sentire esente dall’osservare le regole imposte dalle disposizioni sanitarie. Non ci potremmo permettere nuove chiusure di attività, scuole e uffici e lo eviteremo solo se ognuno di noi fa la sua parte, seguendo le norme e rispettando il prossimo".