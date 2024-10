"Per scrivere canzoni bisogna stare dentro la vita, altrimenti la stai strumentalizzando per ottenere un consenso. Ma così al pubblico dai plastica, non sentimenti veri".

E’ questo il segreto rivelato da Mogol, l’artista che accosta le parole con cura, che scava tra i sentieri del cuore per far emergere le emozioni che le voci cantano, che i musicisti condiscono di note.

I cantanti che riempiono di storia la musica italiana, hanno nel loro repertorio le preziose composizioni di Mogol: non solo Lucio Battisti, con il quale ha stretto la più efficace delle collaborazioni, ma anche Mina, Celentano, Cocciante, Morandi, Vanoni, Zero, per citarne soltanto alcuni.

Il più grande autore di testi che l’Italia ha partorito, da sempre guarda ai giovani che vogliono intraprendere un percorso nel mondo della canzone e per loro ha fondato Il Centro Europeo di Toscolano ad Avigliano Umbro, un luogo magico immerso nella bellezza della natura , una scuola dedicata alla musica popolare in cui si studia come si scrive una canzone, come si compone un brano musicale, come si rende unica un’interpretazione.

"Bisogna agire sulla materia umana e quindi sulle emozioni – dice Mogol – i giovani devono assorbire una nuova lingua che poi parleranno alla perfezione".

E’ la lingua del cuore che nasce dall’istinto della comunicazione.

Che cos’è la poesia per Mogol? "Ci sono tante forme di poesia, ma per me tutte le volte che tocchi nel profondo un uomo, hai fatto una bella poesia".

Mogol sarà il presidente di giuria del 1° Festival Canoro Nazionale della Sardegna organizzato da A.S.D. PUNTO IN ALTO che si svolgerà al Teatro Eliseo di Nuoro il 5 settembre 2015.

Le tappe che precedono la Finalissima di settembre si terranno in tutte le Province della Sardegna: sono ufficialmente aperte le iscrizioni e possono partecipare tutti i talenti dell’isola che anno compiuto dai 6 anni di età in su.

Durante le audizioni della prima fase si videoregistreranno le esibizioni che saranno visionate dalla Commissione selezionatrice la quale, entro 5 giorni, pubblicherà i nominativi di coloro che avranno diritto d’accesso alle Semifinali.

Saranno gli artisti di fama regionale a comporre la Giuria nelle Semifinali che consentiranno alla rosa dei cantanti prescelti di partecipare alla Finalissima del 5 settembre, durante la quale saranno valutati dal Presidente Mogol, da Giuseppe Anastasi (autore e compositore, tra i suoi successi ricordiamo i brani più conosciuti di Arisa), e Angelo Franchi (direttore artistico della Universal Music, una delle più grandi etichette discografiche del mondo).

Il vincitore assoluto della categoria “INTERPRETI MAGGIORENNI” avranno in premio una borsa di studio per un corso di formazione al CET di MOGOL ma saranno diversi i premi in palio per i partecipanti.

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CONCORSO CANORO NAZIONALE POTETE CONSULTARE IL BANDO COMPLETO PUBBLICATO SUL SITO www.puntoinalto.org OPPURE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO iscrizione.concorso@puntoinalto.org O CONTATTARE L’ORGANIZZAZIONE AL NUMERO 329.0689149

Gli organizzatori del Concorso: Marco Mura e Tarik Rebbah