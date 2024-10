Da oggi sono operative a Nuoro le nuove reti a banda ultra larga fissa e mobile della Tim. Grazie ad un investimento di oltre 1,3 milioni di euro, il capoluogo barbaricino è tra le principali città italiane a vantare infrastrutture telefoniche di nuova generazione per cittadini e imprese.

Il programma di copertura della città ha interessato più di 12.500 unità immobiliari, con la posa di oltre 14 chilometri di cavi in fibra ottica che collegano 84 armadi alle centrali di Nuoro-Biscollai e Nuoro-Trieste.

Gli interventi infrastrutturali per la realizzazione delle reti ultraveloci in città sono stati illustrati stamattina nel Palazzo civico dall'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Belloi e da Ernesto Bianchi, responsabile access operations Sardegna di Tim.

"Come amministrazione comunale esprimiamo soddisfazione nel presentare questo investimento volto ad implementare i collegamenti di fibra ottica di ultima generazione - ha affermato l'assessore Belloi - Questa proficua sinergia ha reso possibile un'azione nell'interesse dei cittadini e delle imprese: anche attraverso la presenza delle infrastrutture tecnologiche passa la sfida della competitività di un territorio".

"Siamo lieti che Nuoro sia tra le principali città italiane ad avere infrastrutture di rete di Tlc moderne che consentono ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi - ha dichiarato Ernesto Bianchi di Tim -. Servizi come quelli che consentono di vedere film in HD e 3D, ascoltare musica in streaming di alta qualità e tutta la potenzialità dei servizi cloud, che contribuiscono allo sviluppo dell'economia locale. Nell'ambito del programma nazionale per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga fissa e mobile, Tim ha deciso di dedicare alla città di Nuoro una quota significativa del proprio piano di investimenti. A Nuoro la nuova rete in fibra ottica e quella mobile 4G Plus sono già realtà".