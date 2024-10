Nuoro, Giovedì 22 luglio, la centralissima Piazza Mameli farà da cornice all’esibizione del deejay nuorese Alberto Oneto e della violinista Renata Succu.

Il capoluogo nuorese ospiterà un evento musicale completamente nuovo in cui la musica house sarà accompagnata dalle note del violino di Renata Succu, protagonista indiscussa dei più eleganti spettacoli di lusso nelle crociere del mediterraneo e nei locali della Costa Smeralda.

Alberto Oneto 18enne nuorese, il più giovane resident deejay del Red Valley Festival, si esibirà davanti al pubblico di casa dopo varie esperienze in diversi club e festival dell’Isola.

Sarà lui a prendersi cura della selezione musicale e del mixaggio, con l’obiettivo di proporre una serata alternativa ed in pieno relax, adattando il dj set al contesto odierno in cui ancora non è consentito il ballo.

Si rinnova così la collaborazione tra i due artisti iniziata due anni fa a Cagliari e perfezionata dopo numerosi eventi.

Nella serata di giovedì 22 luglio la location dello spettacolo sarà il Nobel ’26 che accoglierà i propri clienti per l’aperitivo e la cena, sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto al contagio da Coronavirus.

La speranza, dicono gli organizzatori, è quella di fornire agli ospiti un’esperienza esclusiva di live music, finora mai proposta in città.