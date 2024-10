L'anfiteatro comunale "Fabrizio De Andrè" di Nuoro, chiuso per inagibilità da quasi un decennio, potrà tornare alla città tra la fine del 2022 e i primi del 2023.

La Giunta comunale ha approvato infatti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza dell'anfiteatro, chiuso nel 2012 a causa del terreno franoso, per i cui lavori spenderà i 3 milioni di euro stanziati dalla Regione nell'ambito del Piano delle Infrastrutture.

"Con la delibera approvata oggi - spiega l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Fabrizio Beccu - compiamo un ulteriore passo in avanti che ci porta nella fase della progettazione definitiva-esecutiva che porterà all'inizio dell'opera. Questo ci consentirà la riapertura dell'anfiteatro dopo un decennio di chiusura per inagibilità. Il termine dei lavori è fissato per marzo 2023 - conclude Beccu - ma noi contiamo di riconsegnare la struttura alla città entro il 2022".